Si è rivelata particolarmente complicata l'avventura di Fabioal. Gli Spurs, fino ad oggi, non stanno disputando un campionato di altissimo livello e presto potrebbe ripresentarsi il grande problema palesatosi già in estate: la volontà di Harrydi lasciare Londra. Secondo quanto riporta il Manchester Evening, infatti, il City potrebbe tentare un nuovo affondo per l'attaccante già a gennaio.