Svolta nel mercato con le nuove norme Fifa. Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, infatti, ogni club in qualsiasi momento di una stagione può avere al massimo 7 calciatori professionisti tesserati in prestito e altrettanti dati in prestito; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il limite massimo scenderà a 7; poi dal 1° luglio 2024 a 6. Inoltre, in qualsiasi momento di una stagione, un club può avere al massimo 3 calciatori professionisti in prestito da un altro club e viceversa. Una regola che però non vale per i giocatori under 21 e per i prodotti del settore giovanile. Dalla prossima sessione di mercato, insomma, saranno in molti a dover rivedere piani e strategie.



Anche la Juve dovrà fare i conti con le nuove regole. Come ben spiegato da Calciomercato.com, i bianconeri hanno Gori (25 anni) a Como e Frabotta a Verona: anche lui, a 22 anni, in caso di un altro prestito per la prossima stagione andrebbe a ricoprire uno dei sette slot previsti dalla Fifa. Douglas Costa - oggi al Gremio - non è un "caso" da gestire, perché a giugno scadrà il suo contratto con la Vecchia Signora che non verrà rinnovato. Cosa succede invece con l'Under 23? Nulla, sostanzialmente. La Fifa nel comunicato parla infatti di "club", e quindi non c'è una separazione tra Juventus A e B (squadre diverse, ma stessa società). I bianconeri hanno quindi a disposizione un massimo di sette giocatori da dare e prendere in prestito tra squadra A e squadra B.