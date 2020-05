C'era anche il nome ditra quelli accostati alla Juventus per il post Higuain. L'attaccante del Real Madrid non è una delle primissime scelte della dirigenza, ma è un profilo da tenere in piedi se non si dovesse riuscire a chiudere per altri obiettivi. Il brasiliano non trova spazio nelle Merengues, con le quali ha segnato appena un gol in quattro partite tra campionato e Supercoppa nazionale (andata e ritorno). Una delle migliori stagioni della sua carriera Mariano l'ha vissuta due anni fa al Lione, dove ha totalizzato 21 gol in 48 partite. Nel video qui sotto le cinque reti più belle.