Secondo France Football Manuel Neuer potrebbe lasciare il Bayern Monaco e la Juve potrebbe essere un'opzione. Il portiere e capitano del Bayern era in trattativa con il club per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2012) fino al 2023, ma l'arrivo di Nübel potrebbe aver cambiato le carte in tavola e ora Neuer sembra essere sempre più in collisione con la dirigenza. A non essere andata giù al portiere tedesco sembra essere stata la volontà della società di garantire fin da subito al nuovo arrivato spazio per almeno 15 partite all'anno, con tanto di clausola sul contratto. Per la Juve potrebbe essere un'opzione di mercato ma i contatti non sono ancora stati avviati