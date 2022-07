Intreccio di mercato tra, con i nerazzurri a fare il "tifo" per i rivali di sempre. Sì, perché come sottolinea il Corriere dello Sport, la dirigenza dell'Inter spera chepossa rimanere a Torino e che il trasferimento verso la Bundesliga non si finalizzi. Questo, infatti, vorrebbe dire che la Juventus non avrebbe i soldi per partecipare all'asta per Bremer.