5









Yvan Le Mèe è uno degli agenti internazionali più importanti al mondo. Procuratore non solo degli ex Juve Lemina e Benatia ma anche dei vari Mendy (Real Madrid) e Aubameyang (Arsenal). "Sono un appassionato di serie tv e a forza di guardarne la notte, quando il mio cellulare si calma un po', un giorno mi sono detto: ma perché non farne una sul calciomercato?", racconta a Tuttosport.



AL LAVORO - "Ho subito coinvolto altri protagonisti del mondo del pallone, dall'ex presidente del Marsiglia Roussier a Romain Alessandrini, che a Los Angeles è stato compagno di Ibra, dal giornalista Banterki al produttore Peysson. Ma è solo l'inizio. Sarà una serie tv sul mercato europeo e mi piacerebbe coinvolgere come "special guest" dei vari episodi tanti personaggi del calcio. Ne ho già parlato con Jorge Mendes, il manager di Cristiano Ronaldo, e tra gli agenti vedrei bene anche Branchini, Raiola e magari una donna dinamica come Wanda Nara. Come presidenti e dirigenti anche Cellino, Agnelli, Paratici, Leonardo e Rummenigge. Tra gli allenatori Allegri, Wenger, Rudi Garcia, Ancelli e Mourinho". GIOCATORI - "Alessandrini è stato compagno di Ibra e magari riuscirà a coinvolgere Zlatan. Con Jorge Mendes parlerò di Ronaldo, che sarebbe il top. CR7 è bello, è già una star e poi ho letto una sua intervista nella quale diceva che a fine carriera vorrebbe studiare per diventare un attore di Hollywood. Potrebbe essere un primo passo. Vedremo. Coronavirus permettendo, le riprese dovrebbero cominciare a fine anno".



PROTAGONISTA - "E' un intraprendente agente francese di 42 anni che nella fiction si chiama Vincent Berman e ha ufficio a Parigi. Berman si è dato come obiettivo quello di diventare il più importante procuratore del mondo e così si mette in azione per arrivare a trasferire il giocatore più famoso che è un attaccante argentino della Juve con clausola da 300 milioni. Alla fine Berman riuscirà a portare Maltelli (il nome del calciatore ndr) al PSG e il ragazzo vincerà il Pallone d'Oro ma mi fermo qui, tutto il caos che succede in mezzo non posso anticiparlo (ride ndr)".