La strada sembra ormai tracciata. Nandez diventerà presto un calciatore dell'Inter. A mettere la pietra tombale sulla sua esperienza al Cagliari, la decisione di non volare in trasferta, direzione Maiorca, insieme alla squadra. Sull'argomento è intervenuto il ds rossoblù Stefano Capozucca: "Nandez non si è presentato all’appuntamento per la partenza verso Maiorca senza concordare questa scelta con la società. Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro Presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura"