1









Secondo quanto riporta Tuttosport, Radja Nainggolan può essere utilizzato dall'Inter come pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa, esterno della Fiorentina finito anche nel mirino della Juventus. La scorsa estate i bianconeri avevano un accordo per il suo trasferimento in bianconero ma l'arrivo di Rocco Commisso in riva all'Arno ha bloccato le trattative. Ora Marotta, scottato dall'affare Kulusevski, tenta il sorpasso sulla Juve e Paratici, puntando sia Chiesa che Sandro Tonali. La stagione è ferma ma il mercato è già entrato nel vivo.