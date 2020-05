L’ex dg della Juventus Luciano Moggi, è intervenuto a 7 Gold soffermandosi sul mercato bianconero che verrà: “A centrocampo non cambierei Pjanic, lo terrei, ma il vero obiettivo di Maurizio Sarri resta sempre Jorginho. Lo ha avuto per tanti anni, prima a Napoli e poi al Chelsea, è un calciatore che conosce bene e per questo o vuole. In alternativa a Torino può arrivare Verratti, ma non Arthur”.



SU ICARDI – “Finchè ci saranno Ronaldo e Dybala, ha poco senso inserire un altro attaccante negli ultimi sedici metri. Se Higuain non farà più parte della Juve, allora farebbe comodo un profilo come Milik, ovvero un ottimo giocatore che può accettare la panchina”.