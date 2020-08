Arek Milik vuole solo la Juventus. Tuttosport conferma che l'attaccante polacco stia spingendo per vestire la maglia bianconera nella prossima stagione ma la trattativa con il Napoli non si preannuncia per niente facile. Anche per questo stanno risalendo le quotazioni di Jimenez, attaccante messicano dei Wolves che ha segnato 27 gol in stagione. Di certo i bianconeri prenderanno una nuova punta centrale perché l'era Higuain è terminata. Milik vuole solo i bianconeri ma Jimenez resta nel mirino.