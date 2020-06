1









Secondo quanto riporta Sky Sport Arkadiusz Milik non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli. L'attaccante polacco va in scadenza a giugno 2021 ma il Napoli, nonostante questo, continua a fare un prezzo molto alto per il calciatore. L'opzione Juve attrae il centravanti ex Ajax che è stato identificato come uno dei possibili rinforzi per il prossimo mercato assieme all'ariete dei Wolves Raul Jimenez. Intanto Milik dà speranza ai bianconeri, non rinnova con il Napoli e strizza l'occhio alla Juventus.