La Juventus non molla Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che i neroverdi valutano almeno 20 milioni di euro. Sul centrocampista ex Milan c'è anche l'Inter di Marotta e secondo SerieBNews i bianconeri sarebbero pronti a bruciare la concorrenza dei nerazzurri proponendo due contropartite gradite al club neroverde. Di chi si tratta? Hans Nicolussi Caviglia, anche lui centrocampista, attualmente in prestito al Perugia, ma anche Nicolò Fagioli, prodotto del vivaio bianconero che gioca nell'Under 23 di Fabio Pecchia.