“Ah Blaise… Era il sogno di Juninho l’estate scorsa”. Parole e musica del presidente del Lione Jean-Michael Aulas a Le Figaro. Quel Blaise è Matuidi, centrocampista della Juventus ambito durante la sessione estiva dal direttore sportivo dell’OL, Juninho Pernambucano. Il francese ha annunciato recentemente il rinnovo contrattuale con i bianconeri per un’altra stagione, ma gli scenari futuri possono riservare sorprese. Tra le dirigenze dei due club c’è un buon rapporto, in più Paratici ha da tempo segnato un nome sull’agenda in forza al Lione, ovvero il fantasista Houssem Aouar. Per ora spazio al campo, il prossimo impegno per entrambi i club è la sfida in Champions di domani, ma chissà se in futuro questo asse possa scaldarsi anche sul mercato.