Ci risiamo. Beppe Marotta e Antonio Conte rischiano una nuova beffa sul mercato. A gennaio i nerazzurri si fecero soffiare da sotto il naso Dejan Kulusevski, approdato alla Juve per 44 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ora rischiano di veder sfumare anche Sandro Tonali. I nerazzurri, infatti, sono da mesi in pole per il calciatore del Brescia sul quale però è piombato con decisione il Milan offrendo 10 milioni di parte fissa più un diritto di riscatto fissato a 25. La pole dei nerazzurri non è più così sicura e la nuova beffa è dietro l'angolo...