Beppe Marotta scottato dalla mossa Kulusevski. I bianconeri hanno chiuso in poche ore l'accordo con il calciatore e come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso l'Inter punta alla spallata acquistando due pallini della Juve. Il primo è Arturo Vidal del quale, comunque, i bianconeri hanno smentito l'interesse. Per il popolo bianconero, però, sarebbe un duro colpo vedere il cileno vestire la maglia degli eterni rivali. L'altro obiettivo forte dei nerazzurri è Christian Eriksen, disponibile a costo zero al termine della stagione.