Il mercato è già partito anche se ufficialmente inizierà solo a settembre. La Juve ha preso Kulusevski e Arthur, l'Inter è andata al contrattacco con Hakimi e ora Juve e Inter potrebbero scontrarsi su un paio di altri colpi. Uno di questi è David Alaba del Bayern Monaco. Come si legge su Libero "l’austriaco è nel pieno della maturità (28 anni), non sembra voler rinnovare con il Bayern il contratto in scadenza 2021 e all’occorrenza può fare anche il centrale. Per mettere le ali servono altri 30 milioni, come minimo, che sia Alaba o uno tra Alonso (29) e Emerson (25) del Chelsea, o Mendy del City (25), in ordine di preferenza. Poi l’Inter virerà al centro, alla ricerca di Tonali (20, incontro prima di Inter-Brescia) e Vidal (33), e di due attaccanti. Dzeko (34) o Milik (26) e un’occasione". Alla Juve, come all'Inter, piacciono sia il laterale del Bayern che Emerson e Milik mentre Tonali sembra davvero a un passo dai nerazzurri.