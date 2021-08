è al centro del mercato. Il suo futuro alla Juventus è sempre più in bilico e l'incontro tra il suo agente Jorge Mendes e i dirigenti della Juventus, convocato proprio dalla società, è un indizio di come il futuro del portoghese sia tutt'altro che sicuro. La permanenza a Torino è in dubbio, intanto dopo l'esclusione contro l'Udinese CR7 potrebbe rimanere fuori dai titolari anche con l'Empoli. E sarebbe la seconda partita di fila.