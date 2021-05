Manuel Locatelli continua a essere un obiettivo di mercato della Juventus, a maggior ragione dopo le aperture manifestate dall'amministratore delegato del Sassuolo Andrea Carnevali. Aperture alla trattativa con la Juve, sia chiaro, non certo a uno sconto! Ad ogni modo, secondo Tuttosport la finale di Coppa Italia che si giocherà domani a Reggio Emilia sarà l'occasione perfetta, per la dirigenza bianconera, per parlare con quella neroverde e riavviare concretamente la trattativa per il centrocampista della Nazionale. Prepariamoci a nuovi aggiornenti a stretto giro di posta su Locatelli.