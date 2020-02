Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United ha ulteriormente ribassato il prezzo di vendita di Paul Pogba. A gennaio la richiesta dei Red Devils era di 200 milioni di euro, oggi sono 150 ma il prezzo è destinato ad un ulteriore ribasso visto che il contratto di Paul scade nel 2021 ed il francese non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. Il Polpo è il vero grande sogno di mercato della Juve che in estate porterà a Torino rinforzi a centrocampo. Il primo, Kulusevski, è già arrivato, l'altro nome caldo per il mercato bianconero è quello di Sandro Tonali.