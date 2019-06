Il mercato sta per entrare nel vivo e, con tutte (o quasi) le competizioni internazionali terminate, la Juve è pronta a piazzare i suoi colpi. Per molti, da oggi, sarà il tempo per le vacanze, da trascorrere con il cellulare sempre acceso, tra club, proposte e le telefonate degli agenti...Seguite tutte le trattative e le voci di mercato, sempre in tempo reale, su ilBiancoNero.com.11.00 - Maurizio Sarri non è ancora libero e potrebbe non esserlo a breve. E' quanto riporta il The Sun, che racconta come il Chelsea non sia ancora convinto di lasciare andare il tecnico italiano, vincitore dell'Europa League nella sua prima stagione in quel di Londra. Abramovich conserva ancora dubbi per due motivi: il primo è l'indennizzo da 5.5 milioni di euro che non vorrebbe perdere, il secondo riguarda il sostituto, Lampard non convince a pieno.Il centrocampista della Juventus ha parlato dal ritiro dell'Uruguay, commentando le voci che lo accostano all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: "L’interesse del Cholo? L’ho saputo dai social, a me nessuno ha detto nulla. Sono molto felice di giocare nella Juve, l’adattamento al calcio italiano è stato ottimo, non ho motivi per andarmene. Non ne abbiamo ancora parlato, ma mi piacerebbe rimanere". Bentancur e la Juve però trattano già il rinnovo fino al 2024, per allungare la scadenza posta al 2022.9.30 - Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e obiettivo di mercato della Juve, ha parlato in mixed zone dopo Italia-Bosnia: "Sarri alla Juve? Chiedetelo al Chelsea o alla Juve. Io ho un contratto con il Chelsea e sono felice, soprattutto dopo questa Europa League vinta. Comunque, non ho ricevuto nulla. L'Allianz Stadium la mia nuova casa? Dicono tutti così, però io sono un ragazzo molto tranquillo, lavoro e cerco di non pensare a queste cose".