Prima di definire le operazioni e le trattative, però, i bianconeri devono scegliere il successore di Massimiliano Allegri, che ha ufficializzato il proprio addio ormai quasi tre settimane fa. In pole position resta Maurizio, anche se non si attenuano le voci su Mauricioe Pep. Intanto, tanti affari entrano nel vivo, in particolare per rinforzare il centrocampo, oltre a quello che porta a FedericoQuesto lo scenario in casa Real Madrid per il forte centrocampista del Manchester United, dipinto da As in Spagna. Zizou avrebbe messo Pogba in cima alla propria lista dei rinforzi a centrocampo, ma il presidente non sembra disposto a soddisfare la sua richiesta, dato che preferisce acquistare Christian Eriksen dal Tottenham.: ci sono proprio i bianconeri ora in pole.Sono passate quasi tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus e ancora deve essere scelto il sostituto del tecnico livornese, che a Torino ha vinto cinque scudetti consecutivi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport,per le prossime cinque stagioni a 5 milioni di euro netti all'anno. In attesa di trovare l'intesa con la Fiorentina per il trasferimento del gioiello classe '97, i bianconeri devono difendersi dai possibili assalti dell'. I nerazzurri hanno un asso nella manica: Antonio Conte vuole convincere Chiesa puntando sulla, gioiello del Benfica. La Juventus lo segue da tempo e Fabio Paratici ha portato avanti i contatti con l'agente Jorge Mendes, tanto quanto con il club portoghese, che però non si è mosso dalla richiesta iniziale deidi euro di clausola rescissoria. Secondo quanto riportato da As in Spagna, ilè pronto a soddisfare le richieste del Benfica.a Torino. Fabio Paratici si è mosso in anticipo per il centrocampista francese e ha un piano ben stabilito in mente per chiudere l'affare. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a fare follie per Pogba: Paulosono le possibili contropartite.