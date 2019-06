E' il giorno della finale di Champions League, ma soprattutto un giorno fondamentale per la Juventus che verrà. Sotto i riflettori c'è la scelta del nuovo allenatore: intorno all'erede di Max Allegri ruotano anche gli altri affari di mercato.- La Juventus si inserisce nella corsa a KieranCome riporta Sky Sport, i bianconeri hanno sondato l'entourage del terzino del Tottenham prima della finale di Champions League. Sul giocatore si era mosso il Napoli, che poi ha virato su Di Lorenzo.lascerà la Juve in ogni caso: a riportarlo è Il Corriere dello Sport, secondo cui l'addio del brasiliano è stato di fatto già deciso. Nel frattempo, è sempre in piedi con la Roma l’ipotesi di scambio tra Perin (che ha già manifestato il desiderio di cambiare aria) ed: il Faraone potrebbe rappresentare un innesto a sorpresa per la corsia offensiva dei campioni d’Italia.- Mentre Sarri si avvicina alla Juve, non cessano le voci su Pep. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, a Londra le indiscrezioni continuano a parlare di un trasferimento dell'allenatore catalano a Torino con l’aiuto di Adidas. Guardiola da mesi è corteggiato dalla Puma, che gli ha offerto un contratto multi milionario: in questo scenario il colosso tedesco si insinuerebbe nella partita per sfilare il tecnico ai concorrenti.- Maurizioha incontrato ieri la dirigenza delcon Fali Ramadani, ribadendo la propria volontà di lasciare il Chelsea. Dalla società inglese filtra ancora l'intenzione di non lasciar partire il tecnico "gratis": nella giornata di oggi potrebbe andare in scena a Londra un nuovo incontro tra il procuratore macedone e i vertici dei Blues. Sul piatto c'è l'uscita di Sarri e, di conseguenza, anche il futuro della panchina della Juve che con l'allenatore toscano ha già un accordo.