Non si perde tempo in casa. I bianconeri stanno lavorando per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una squadra rinnovata, ma comunque vincente. Resta vivo il rebus panchina, mentre le trattative si fanno sempre più calde.La Juve sogna Jurgen Klopp o Pep Guardiola per il post-Allegri. I due tecnici sono in cima alle preferenze di Andrea Agnelli ma tutti e due portano con sé delle complicazioni non da poco. Klopp, ad esempio,Queste le cifre per arrivare a Klopp. Un sogno che ad oggi sembra praticamente impossibile.Oggi però il mio futuro è legato alla nazionale francese, penso solo alle qualificazioni per l'Europeo e poi a parteciparci. Non ci sono altre possibilità".. Gli ho risposto che non sarebbe stato possibile dato che i tifosi mi odiano. Ma lui mi ha risposto: 'Vinci tre o quattro partite e si dimenticheranno tutto'", così Joséaveva parlato ai microfoni di beIn Sports nel mese di marzo. C'è la forte possibilità che questo "ex giocatore" sia Cristianoe che la squadra in cui possa andare lo Special One sia laSecondo lasarebbe in corso un vero e proprio ballottaggio per la panchina della Juve. I due profili coinvolti sarebberoIn calo le quotazioni di- Torna a prendere quota l'ipotesi Simoneper la panchina bianconera. Il tecnico della Lazio, ieri, non ha voluto rispondere alle domande riguardanti il suo futuro. I biancocelesti assicurano di voler blindare l'allenatore, ma la pista Juve resta caldaNovità sul fronteilsembra propenso a virare su altri obiettivi. Ladeve fronteggiare la concorrenza del- Con buona probabilità, Matthjisnon andrà in Premier League. Il difensore olandese dell'Ajax, infatti, ha declinato le offerte di Liverpool e Manchester United. Dunque, la Juventus resta in corsa, anche se il centrale difensivo è vicino al Barcellona.