Paratici e il resto della dirigenza, infatti, sono al lavoro per progettare il futuro del club, dalla panchina al campo, tra incontri, idee e strategie.Segui con noi la giornata, con tutte le notizie del calciomercato bianconero:11.00 - Il Real Madrid esce allo scoperto. Dopo un lungo corteggiamento, i Blancos hanno fatto capire di voler concludere rapidamente per Eden Hazard. Il club madridista sarebbe pronto a finalizzare l’offerta per il fantasista belga, accontentando le richieste del Chelsea, detentore del cartellino del giocatore. I Blues hanno fatto intendere di non voler scendere al di sotto dei 100 milioni. Probabilmente, l’affare si farà per una cifra di poco superiore. La Juventus si prepara a piazzare il colpo Isco: lo spagnolo è prossimo a lasciare il Real e l’arrivo di Hazard gli toglierebbe ogni possibilità di giocare con continuità a Madrid.10.30 - Bayern Monaco: 80 milioni alla Juve per Dybala! 10.00 - Orsolini: plusvalenza con mossa anti-Milan! E c'è già la prossima... 9.30 - Sarri alla Juve? L'idea stuzzica, il tecnico piace e le trattative proseguono. Trattative a parte per i bianconeri, c'è chi proprio non potrebbe sopportare l'idea di vedere uno come Sarri accasarsi alla Juve. Sono i tifosi napoletani, che hanno mandato un messaggio al tecnico, direttamente sotto la sua casa a Figline Valdarno. Uno striscione messo nella serata di ieri e che riporta la scritta: "Comandante non tradire il popolo. Napoli ti ama!!!". Piuttosto chiaro. (Qui la FOTO) 9.00 - Branchini: 'Allegri, strappo con Agnelli. Guardiola alla Juve? Possibile, ma...'​