Il calciomercato ha ufficialmente inizio ed in casa Juventus si lavora per rinforzare la squadra campione d’Italia in carica. Sono giorni decisivi per la scelta del successore di Massimiliano Allegri e la decisione sembra ormai arrivata ad un punto cruciale. E poi ci sono tanti nomi accostati ai bianconeri, con trattative abbozzate o in stato avanzato.Seguite tutte le trattative e le voci di mercato, sempre in tempo reale, su ilBiancoNero.com.12.00 - Doppio colpo in attacco per l'Inter: Icardi vicino alla Juve 11.30 - Indiscrezione dalla Spagna: Rabiot ha scelto la Juve 11.00 - Paul Pogba è conteso da Juventus e Real Madrid: il Manchester United chiede 170 milioni di euro.10.30 - la Juventus non ha intenzione di trattenere Gonzalo Higuain: il giocatore potrebbe essere inserito nella trattativa per Nicolò Zaniolo.10.00 - Juve su Icardi: due opzioni per convincere l'Inter 9.30 - Juventus su Sarri, ma il Chelsea blocca tutto: la chiave è Lampard 9.00 - Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro avanzata dall'Everton. I bianconeri optano per un prolungamento fino al 2024 e stipendio da 2 milioni di euro a salire. La fumata bianca arriverà dopo l'annuncio del nuovo allenatore dal quale Kean si attende una promessa di entrare nelle rotazioni in attacco in maniera costante.8.30 - Giampaolo al Milan, ma c'è la chiamata della Juve 8.00 - Continuano i contatti per riportare Mehdi Benatia alla Juve. Una situazione particolarmente delicata, il rapporto tra il difensore marocchino e parte della squadra d'altronde sembrava compromesso ben oltre le storie tese con Max Allegri. Ora è la pista battuta da Fabio Paratici.