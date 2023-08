Merih Demiral sta vivendo da separato in casa a Bergamo, con l'Atalanta che aspetta offerte e proposte per cederlo. La priorità del centrale turco sarebbe rimanere in Italia e trasferirsi all'Inter che però non vuole e può spingere per lui in questa fase del mercato. La pista rimane viva per il finale di mercato sempre che l'ex-Juve non abbia trovato una soluzione differente, magari in Premier League..