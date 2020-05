E' derby d'Italia per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace (tra le altre) anche a Juve e Inter e come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista ha dato la sua disponibilità a parlare anche con i bianconeri. Come ha svelato il suo agente la scorsa settimana è facile che il futuro di Tonali sia in Italia anche se continuano le voci su un interessamento di Manchester City e PSG che sarebbero ancora sulle tracce del calciatore delle Rondinelle valutato quasi 50 milioni dal presidente del club lombardo Cellino.