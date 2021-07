Mancano solo i dettagli, ma da domani Marko, dopo aver effettuato le canoniche visite mediche, diventerà un calciatore del. Il presidente granata, Urbano, però glissa sul discorso legato all'attaccante croato. Sul tema, infatti, non si è sbilanciato, intercettato dai microfoni di Toro News: "Pjaca? Chissà, magari. Vagnati sta lavorando, non è venuto per questo. Sarebbe venuto volentieri, ma c’era una cosa che sta seguendo ed è rimasto là".