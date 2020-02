Il giornalista Mario Sconcerti fa le pagelle del mercato su Il Corriere della Sera e il giudizio verso la Juve è impietoso: il voto è 5 come per Sassuolo e Cagliari. "La Juve per principio è raramente migliorabile - scrive Sconcerti -, ma questa ha molti giocatori fuori (Chiellini e Khedira, rientreranno in tempo a differenza di Demiral). Doveva far qualcosa. La rosa si è quasi ridotta a un minimo di lusso. Nessun acquisto, è partito Emre Can. Arriverà a giugno Kulusevski, ma è fuori dal presente. Ci sono quattro centrocampisti per tre ruoli, tre difensori per due che vanno in campo. Difficile non fare il confronto con l’Inter. È forse il momento più delicato degli ultimi otto anni".