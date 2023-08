Le parole di Adi Hütter in conferenza stampa:"Zakaria? Naturalmente sarei felice. Ne abbiamo parlato per due o tre settimane. Ho parlato con lui ieri e sarebbe molto felice di venire all’AS Monaco. Lo conosco dal 2015, quando sono arrivato a Berna e lui aveva 18 anni. Era un giocatore molto dotato e di talento. Poi dopo due anni è partito per il Borussia Mönchengladbach, a seguire ho lavorato con lui una seconda volta, e questa sarebbe la terza".