In casa Juve il mercato continua a restare il tema centrale della dirigenza bianconera, che ora è impegnata a smaltire i vari esuberi che hanno fatto rientro alla Continassa. Ma ci sono anche altre situazioni che devono essere pianificate, come la posizione di Fabio Miretti, ancora in attesa di conoscere l'entità del suo destino. Stando a quanto riportato da Salernitananews.it, la dirigenza del club campano starebbe studiando la strategia per piazzare il doppio colpo in entrata dalla Juve, con il nome di Ranocchia che potrebbe accostare quello del baby bianconero.