Un tetto salariale per risolvere i problemi del calcio e contenere le perdite accentuate dalla pandemia: è la proposta lanciata dall'amministratore delegato del, l'ex portiere, rilanciata dall'agenzia LaPresse: "Vogliamo un tetto salariale, una somma che un club può spendere al massimo comee delle sanzioni che facciano male e siano reali, anche per le grandi società". I campioni di Germania, che questa estate hanno perso a parametro zero David Alaba, finito al Real Madrid, stanno trattando i rinnovi di Robert Lewandowski e Kingsley Coman.