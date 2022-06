McKennie si trova negli Stati Uniti, impegnato tra nazionale e vacanze, prima di ripartire con la maglia bianconera indosso, a meno di clamorose svolte di mercato. Infatti, la posizione della Juve sul centrocampista è che non sia sulla lista dei cedibili, a meno che non arrivino alla Continassa offerte economiche considerate congrue, in quel caso la trattativa potrebbe aprirsi per lasciar partire il calciatore.