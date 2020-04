Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la posizione di Federico Bernardeschi all'interno della Juventus non è a rischio cessione. Infatti, l'ex della Fiorentina non è considerato un esubero dalla società, anche se ci sarebbero alcune possibilità che possa ugualmente partire. A fronte di offerte importanti o di scambi allettanti, Paratici prenderà in considerazione la cessione di Bernardeschi: altrimenti, il giocatore resterà in bianconero.