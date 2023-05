Il direttore sportivo Giuntoli sarà il primo colpo, ma il nuovo corso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, parte dagli addii. I primi? Rabiot e Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno, poi Paredes che torna al PSG per fine prestito. Ma anche Chiesa e Vlahovic non sono incedibili. Così come Milik, non sicuro del riscatto, in caso di addio può arrivare Scamacca in prestito dal West Ham.