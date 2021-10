Raiola miglior alleato della Juventus? I rapporti tra il procuratore e la Juventus sono buoni. Dopo l'addio di Ronaldo, la dirigenza bianconera si è seduta a tavolino con l'agente, per definire il ritorno di Kean e parlare di Ihattaren. Secondo quanto riporta As, Raiola avrebbe deciso di sospendere le trattative per il rinnovo del contratto del francese con il Manchester United. Una mossa che avvicina l'addio di Pogba al Manchester United, a parametro zero.