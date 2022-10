Dopo averlo corteggiato per diverse estati, ora la Juve rischia di dire definitivamente addio al sogno Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, il centrocampista serbo sarebbe in fase di rinnovo con la Lazio che, a sua volta tenta di ottenere la firma sul contratto prima dell'inizio dei Mondiali, anche per evitare che si generi un ulteriore concorrenza.