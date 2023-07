Potrebbe continuare in Italia il futuro dell'ex centrocampista della Juve, Leandro Paredes, corteggiato dalla Lazio di Maurizio Sarri sin dal momento in cui ha terminato il suo rapporto con i bianconeri. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, la trattativa potrebbe andare in porto solamente nel caso in cui i biancocelesti lo acquistassero a titolo definitivo.