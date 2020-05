1









Secondo quanto riporta Sky Sport, il Chelsea avrebbe deciso di non esercitare l'opzione di recompra per Jeremy Boga, esterno del Sassuolo che, prima del blocco del campionato a causa del coronaviurs, aveva fatto faville. Contratto in scadenza nel 2022, Boga ha segnato 8 gol e messo a segno 4 assist in Serie A in questa stagione. Oltre al Napoli il classe '97 piace anche alla Juventus che può vantare un ottimo rapporto con il Sassuolo con cui ha portato avanti alcune importanti trattative anche negli ultimi anni.