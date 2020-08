2









Blaise Matuidi è la prima cessione della Juve nell'era Pirlo ma alla Continassa sperano di poter mettere a bilancio altre cessioni ed altri risparmi d'ingaggio. Come scrive Il Corriere della Sera anche Douglas Costa è sul mercato: "Si spera nel Manchester United - scrive il quotidiano di Via Solferino -. Non mancano in ogni modo i casi in cui una cessione pesante abbia poi portato alla costruzione di una squadra ancora più forte: spicca l’Inter del Triplete con l’addio a Ibra per arrivare ad Eto’o".