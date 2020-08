1









E' ormai ad un passo la cessione di Blaise Matuidi. "La Juve perde il suo avvoltoio", si legge su La Gazzetta dello Sport: "Quelle braccia un po’ sgraziate, andate su e giù a tempo per tre stagioni, ora salutano Torino - si legge -. I pochi gol, 8, segnati alla Juve, Blaise Matuidi li ha festeggiati con quello strambo balletto a lui dedicato. L’ormai ex centrocampista Juve è stato, infatti, pure una canzone: Matuidi Charo, titolo di un freestyle di Niska, rapper parigino famoso in Francia. Charo sta per Charognard, avvoltoio, l’animale che si nutre delle carogne attorno. Matuidi si nutre più semplicemente di palloni rubati: è stato un avvoltoio della mediana, il principe dei gregari della Signora. Continuerà a correre in America perché, dopo una piccola buonuscita a Torino, firma per l’Inter di Miami, franchigia Mls che ha David Beckham tra i proprietari (visite ieri a Parigi)".