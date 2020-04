1









Sarà un mercato strano, quello che aprirà tra qualche mese (ancora non c'è una data, di certo non il primo luglio). La Juve, così come altre squadra, dovrà trovare la quadra anche con alcuni scambi che potrebbero coinvolgere anche calciatori top. Tra questi Miralem Pjanic, che piace a tanti top club internazionali. Come scrive La Gazzetta dello Sport l'obiettivo della società bianconera è quello di abbassare il monte ingaggi senza però intaccare la qualità della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.