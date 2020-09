Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta provando uno scambio per Aaron Ramsey in Premier League. Il binario principale porta a un tentativo con l'Everton per inserirlo nel discorso Moise Kean di ritorno, ma l'onerosissimo ingaggio di Ramsey complica le cose. Il gallese guadagna 7 milioni di euro ed è alla Juve da una stagione dove però non ha giocato con regolarità a causa dei numerosi infortuni.