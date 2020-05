La Juventus tifa per il Paris Saint-Germain. No, non certo in Ligue 1, anche perché sarebbe una scommessa già vinta. I bianconeri guardano con favore verso Parigi sul mercato, perché Mauro Icardi resta un obiettivo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus non molla la presa sul centravanti argentino, anche se sa benissimo che potrà sedersi al tavolo delle trattative solo se il Psg riscatterà Icardi dall'Inter. Infatti, aprire uno spiraglio con i nerazzurri appare una strada impossibile da percorrere.