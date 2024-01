La Juve vuole chiudere a gennaio

La vittoria schiacciante contro la Salernitana ha portato ulteriori certezze in tutto l'ambiente bianconero, che ora crede fortemente nel sogno scudetto. Il gap con l'Inter è ancora evidente, ma la mentalità ritrovata dalla squadra di Massimiliano Allegri potrebbe aprire le porte a nuovi scenari nel finale di stagione. Per far si che questo avvenga però servirà anche un grande sforzo sul mercato, con la dirigenza della Continassa che in queste ore sta lavorando su diversi fronti. Uno dei nomi più caldi sembra essere quello del difensore del Lillasul quale è forte anche la concorrenza di Inter e Milan.Nelle ultime ore però, i bianconeri sembrano aver superato le due rivali milanesi, presentando anche quella che sarebbe la prima offerta ufficiale all'entourage del giocatore. Djalò andrà infatti in scadenza a giugno prossimo e di conseguenza, potrà già accordarsi in questa sessione di mercato. La Vecchia Signora ha messo sul piatto circaper convincerlo a firmare già a gennaio e questa potrebbe essere la mossa risolutiva che