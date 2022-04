Mattia Viti nel mirino delle big. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore centrale classe 2002 in forza all'Empoli ha attirato l'attenzione di diverse squadre di Serie A tra cui la Juve, che però deve guardarsi dai possibili assalti delle altre pretendenti: l'Inter, in particolare, sarebbe pronta a farsi avanti già il prossimo giugno, per poi magari lasciare il giocatore in Toscana per un altro anno così da fargli accumulare minuti ed esperienza. I bianconeri, comunque, restano alla finestra e seguono gli sviluppi della situazione.