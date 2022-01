4









La Juve sulle tracce di Gabriel Slonina. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui c'è anche il club bianconero tra i "corteggiatori" più insistenti del portiere 17enne dei Chicago Fire e della Nazionale statunitense Under 17, che a breve potrebbe fare il salto nella selezione maggiore. Un profilo interessante, che all'osservatore abilitato FIGC Stefano Piro ricorda "un po' Kasper Schmeichel del Leicester per la forza esplosiva, un po' Oblak dell'Atletico Madrid per la freddezza e la sicurezza trasmesse alla squadra nei momenti critici di una partita". Figlio di emigranti polacchi classe 2004, alto 1 metro e 93, sulla linea di porta è un "gatto" e in uscita può migliorare sensibilmente, specie in quelle basse. Come il suo idolo Neuer, inoltre, ama tenersi lontano dalla linea di porta, usare i piedi e dare una mano al palleggio. Per ora pensa a lanciarsi con continuità in MLS, ma il suo futuro non è roseo: di più. "Voglio meritarmi questo campionato, ma conto di vincere tutti i premi possibili in futuro e andare in Europa", ha raccontato di recente a Transfermarkt. E la Juve osserva attenta...