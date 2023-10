Risalgono ai giorni scorsi alcune indiscrezioni che vorrebbero lainteressata a Jadon, attaccante classe 2000 finito ai margini del. Stando al Daily Mail il club inglese avrebbe aperto al prestito del giocatore già per il mercato di gennaio e sarebbe anche disposto a contribuire al pagamento del suo ingaggio, ma per il momento dai bianconeri non filtrano conferme in merito.