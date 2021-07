Secondo quanto riportato nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport, non ci sono stati passi avanti per il futuro di. La Juventus è pronta a valutare offerte per il suo esterno offensivo attualmente impegnato con la Nazionale, ma la volontà del giocatore sarebbe invece quella di rimanere ancora a Torino. La situazione potrebbe cambiare nel momento in cui, al termine degli Europei, la dirigenza bianconera incontrerà il procuratore del numero 33 Mino Raiola. Il contratto di Bernardeschi è in scadenza nel 2022, e la Juventus vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate.