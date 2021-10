Come vi abbiamo riportato ieri ( QUI ), la storia trae lasarebbe ai titoli di coda. È difficile immaginare, a questo punto, che il calciatore possa tornare a Genova, per vestire la maglia blucerchiata. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX questa mattina: "L'addio di Ihattaren (che comunque fino a gennaio non potrà giocare in nessun'altra squadra e non ha ancora svuotato l'armadietto al Mugnaini) se è un danno patrimoniale per la Juve proprietaria del cartellino (per la Samp saltano alcuni premi di valorizzazione) crea certamente un problema a D'Aversa, vittima di questa situazione, che perde un elemento sul quale contava di fare affidamento, considerando le premesse tecniche con le quali gl iera stato affidato. E anche alla Samp, che nelle prossime settimane ne parlerà con la Juve. Non è escluso che la società bianconera, seppure non direttamente responsabile, possa a gennaio girare in prestito un altro giovane a titolo di riparazione morale"